Servizio letale solidità Ivanisevic | perché Fils può spezzare il dominio di Sinner e Alcaraz

Dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per sei mesi, un giocatore ha vinto il torneo di Barcellona, conquistando un titolo importante. La sua vittoria ha interrotto la serie di successi di due avversari che avevano dominato il circuito negli ultimi mesi. La partita decisiva si è svolta su un campo in cemento, e il giocatore in questione ha dimostrato grande solidità e determinazione durante tutto l'incontro.

Arthur Fils brucia le tappe in campo e col dizionario. Rientra nel circuito dopo un infortunio lungo sei mesi, gioca una semifinale di Masters 1000 e due finali a livello 500: una la perde (ma da Alcaraz), l’altra la vince dopo una settimana esaltante, a Barcellona contro Rublev. Arthur va di fretta, anche perché ha lasciato del lavoro in sospeso: “In realtà penso di poter migliorare ancora”. A Barcellona, in un pugno di giorni, ha persino imparato un filo di spagnolo: “Hola, chicos!” ha tuonato in sala stampa, dopo il tuffo in piscina riservato ai campioni del torneo catalano. Dall’infortunio dello scorso agosto è cambiato più di qualcosina: servizio, coach, atteggiamento.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Servizio letale, solidità, Ivanisevic: perché Fils può spezzare il dominio di Sinner e Alcaraz Notizie correlate Leggi anche: Arthur Fils: Perché Rafael Jodar assomiglia più a Jannik Sinner che a Carlos Alcaraz. Leggi anche: Arthur Fils svela il ruolo di Goran Ivanisevi? per la stagione sulla terra battuta.