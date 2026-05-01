Molfetta sfida al voto | tre candidati per il futuro del comune

A Molfetta sono tre i candidati in corsa per la carica di sindaco. Adamo Logrieco, Pietro Mastropasqua e Manuel Minervini si presentano alle elezioni comunali con obiettivi diversi, pronti a confrontarsi sui programmi e le proposte per il futuro del territorio. La campagna elettorale è in pieno svolgimento e le urne sono ormai prossime all'apertura.

? Cosa sapere Adamo Logrieco, Pietro Mastropasqua e Manuel Minervini si sfidano per il sindaco di Molfetta.. La competizione coinvolge 58mila residenti e diverse liste civiche nel comune barese.. Adamo Logrieco, Pietro Mastropasqua e Manuel Minervini si contendono la guida di Molfetta in una sfida elettorale che vede coinvolti 58mila abitanti della città portuale a nord di Bari. Il futuro del comune si decide tra le schieramenti di tre candidati sindaco che portano con sé un mosaico variegato di forze politiche e liste civiche. Le forze in campo per il governo del porto. Il molfettano si presenta frammentato e ricco di sfumature, con una distribuzione di liste che riflette diverse anime del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molfetta, sfida al voto: tre candidati per il futuro del comune Notizie correlate Elezioni amministrative, dieci comuni al voto nel Sannio: tutti i candidati comune per comuneTempo di lettura: < 1 minuto Con la scadenza fissata alle ore 12 del 25 aprile, si è ufficialmente chiusa la fase di presentazione delle liste per le... Elezioni amministrative, 26 comuni al voto in provincia di Napoli: tutti i candidati comune per comuneTempo di lettura: < 1 minutoCon la scadenza fissata alle ore 12 del 25 aprile, si è ufficialmente chiusa la fase di presentazione delle liste per le... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Amministrative in Puglia, 54 Comuni al voto Fari puntati sulle sfide nei capoluoghi; A Modugno il campo largo scommette su Lomoro: Grande prova di coraggio; Amministrative 2026, campo largo diviso a Trani e sparpagliato a Molfetta. Ad Andria due soli candidati sindaci, centrodestra fuori dalla corsa a Modugno; Puglia al voto in 54 Comuni, candidature chiuse: Andria e Trani sfide chiave. Molfetta, Adamo Logrieco presenta la candidatura: Sviluppo e discontinuità per la cittàIl candidato sindaco del centrodestra illustra le linee programmatiche: completamento del porto e rilancio di agricoltura, turismo e commercio. Primo incontro pubblico il 3 maggio MOLFETTA - «Al centr ... giornaledipuglia.com Molfetta al voto senza il simbolo del Pd: Anche Locorotondo è un casoAspettando il commissariamento del circolo del Pd di Molfetta, le macchine elettorali si sono messe in moto. Quella di Pietro Mastropasqua che può contare su una decina di liste fra cui quasi ... bari.repubblica.it La notizia: https://www.molfettaviva.it/sport/gli-atleti-della-lega-navale-molfetta-sempre-in-evidenza-nello-scenario-remiero/ - facebook.com facebook