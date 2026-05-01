Un insegnante di taekwondo è stato condannato per aver molestato le sue allieve minorenni durante le lezioni di stretching, approfittando dei momenti in cui le famiglie non erano presenti. Le vittime, tutte bambine, hanno raccontato di aver subito comportamenti inappropriati mentre erano sole con l’istruttore. La sentenza è stata emessa al termine di un procedimento giudiziario in cui sono stati raccolti diversi testimonianze e prove.

Molestava le sue giovani allieve durante le sessioni di stretching, approfittando delle sessioni in assenza dei genitori: con questa accusa un insegnante di Taekwondo di 42 anni è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione dal Tribunale di Rimini davanti al quale era accusato di violenza sessuale aggravata su quattro atlete minorenni. Il sostituto procuratore investito del caso – riportano l’edizione locale de il Resto del Carlino e il Corriere Romagna – aveva chiesto 11 anni. Secondo quanto ricostruito nelle indagini, le molestie sarebbero avvenute tra il 2018 e il 2020 durante gli allenamenti in una palestra di Cattolica, nel Riminese.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Molestava le atlete bambine quando non c’erano i genitori”: maestro di Taekwondo condannato per violenza sessuale

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Alessandro Verri. . Un agente della sicurezza di ATM sospeso per aver fatto il suo dovere. È intervenuto per difendere delle ragazze dalle molestie di un gruppo di ragazzini. Il risultato Lui sospeso dal servizio. E chi molestava Ancora libero di andare in giro - facebook.com facebook