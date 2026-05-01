Il capo dello Stato ha visitato uno stabilimento industriale a Pontedera e ha commentato positivamente il Piano Mattei approvato dal governo. Durante l'evento, ha espresso apprezzamento per la strategia di cooperazione con i Paesi africani riguardo alle questioni di immigrazione. La visita si è svolta in un contesto di attenzione alle relazioni internazionali e alle politiche di integrazione.

E il terzo giorno Sergio Mattarella vide che scaricare su Carlo Nordio la colpa del caso Nicole Minetti non era cosa né buona né giusta. Così, improvvisamente, lodò il governo sulle politiche migratorie e sul piano Mattei per l’Africa. Un messaggio di pace e distensione verso Palazzo Chigi, dopo una settimana folle, in cui «la grazia del presidente» prevista dalla Costituzione, è diventata l’ennesima disgrazia del ministro della giustizia. La serenità di Nicole Minetti, ex consigliere regionale della Lombardia tra le fila del Pdl, non era esattamente in testa alle priorità di Fratelli d’Italia, della Lega, di Giorgia Meloni o di Carlo Nordio. Sarebbe bastata questa elementare considerazione per capire che quel provvedimento di grazia individuale non era farina del sacco del governo.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Moina di Mattarella al governo: «Piano Mattei ok»

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