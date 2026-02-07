Africa Meloni in Etiopia il 13-14 febbraio | ‘tagliando’ del governo al Piano Mattei

Giorgia Meloni visita Addis Abeba il 13 e 14 febbraio. La presidente del Consiglio italiana si reca in Africa per fare il punto sul Piano Mattei, arrivato ormai a due anni dal lancio. Meloni incontrerà i partner africani e valuterà lo stato di avanzamento della strategia italiana nel continente, in una tappa che sembra più un controllo che un impegno politico.

(Adnkronos) – Etiopia crocevia e spartiacque del Piano Mattei. A due anni dal lancio del progetto, il viaggio di Giorgia Meloni ad Addis Abeba del 13 e 14 febbraio si configura come una sorta di 'tagliando' politico e operativo della strategia italiana in Africa: una verifica, condotta insieme ai partner africani, dello stato di avanzamento del Piano, della sua capacità di mobilitare risorse e di tradurre gli impegni in risultati concreti. La missione dell'inquilina di Palazzo Chigi si articola su due appuntamenti. Venerdì 13 febbraio, alle ore 18:00, la presidente del Consiglio parteciperà al secondo vertice Italia-Africa – il primo ospitato nel continente – dedicato proprio al Piano Mattei e al coordinamento delle iniziative avviate dall'Italia.

Il secondo Vertice Italia-Africa si terrà il 13 febbraio ad Addis Abeba, in Etiopia.

Il Piano Mattei prosegue con determinazione, con un focus sul rafforzamento delle relazioni tra Italia e Africa.

