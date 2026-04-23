Rosangela, nipote di un esponente coinvolto nel progetto Piano Mattei, commenta a un quotidiano la diffida presentata da suo fratello contro il governo Meloni. Secondo lei, quella diffida è un'azione isolata e priva di effetti concreti. La stessa aggiunge che l'iniziativa del governo guidato da Meloni è positiva e nonostante la diffida, non ci sono altre iniziative simili o condivise da altre persone.

“La diffida di mio fratello Pietro contro il governo Meloni è un'iniziativa sterile e isolata, non condivisa da altri. Il lavoro dell'Esecutivo con il Piano Mattei? Lo considero positivo e lodevole”. Così Rosangela Mattei, nipote del fondatore dell'ENI, interpellata dal Giornale sulla diffida inviata dal fratello Pietro a Palazzo Chigi per chiedere di non utilizzare più il nome dello zio per il ''Piano Mattei'', la strategia italiana di cooperazione con le Nazione africane. “Io sono l'unica che si è interessata di mio zio Enrico, con la tomba a Matelica e il Museo - aggiunge la signora Rosangela - Mio fratello prende delle iniziative personali che non interessano a nessuno, primo perché non è conosciuto, secondo perché abita a Marrakech, e non è nemmeno venuto a visitare il museo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Piano Mattei, la nipote Rosangela al Giornale: "La diffida di Pietro? Isolata e sterile. Positiva l'iniziativa del Governo Meloni"

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