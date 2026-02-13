Rinnovi Milan | Tomori vicino alla firma Il club chiama Modric E poi tocca a Leao

Fikayo Tomori si avvicina a firmare il rinnovo con il Milan, mentre il club ha chiamato Luka Modric per valutare un possibile ingaggio, lasciando però la decisione definitiva al croato che preferisce prendere tempo. Dopo aver concluso l’accordo con Maignan, tocca ora all’inglese mettere nero su bianco, mentre Rafael Leao aspetta ancora una risposta definitiva. Luka sta bene a Milano, ma non ha ancora dato una risposta definitiva, e anche Rafa si sente a suo agio con i rossoneri. Nel frattempo, il club ha avviato un adeguamento contrattuale per Bartesaghi.

Maignan, capitano rossonero, è stato il primo: ha inaugurato la stagione dei rinnovi. La firma di Mike era una necessità, data la scadenza estiva: senza il prolungamento sarebbe già stato libero di accordarsi con altri club. Il Milan lo ha bloccato e blindato, celebrandolo in grande stile. Giusto così: Maignan è uno dei simboli delle rinnovate ambizioni di squadra. La progettazione del futuro non riguarda solo il campo o il mercato, ma anche la scrivania piena di contratti da aggiornare. Dalla porta si avanza alla difesa, è lo schema che seguirà anche la dirigenza: la prossima firma dovrebbe essere quella di Fik Tomori, oggi legato a un accordo rossonero fino al giugno 2027.