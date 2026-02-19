Matteo Moretto ha spiegato che il Milan cerca di rinnovare il contratto di Tomori, che invece desidera restare in rossonero. La società rossonera sta lavorando per convincere il difensore inglese a firmare un nuovo accordo, mentre lui si mostra pronto a proseguire a Milano. La trattativa si è concentrata soprattutto sulla durata e sui dettagli economici. Nei prossimi giorni, il club spera di trovare un'intesa che soddisfi entrambe le parti. La volontà del calciatore resta chiara.

"Il difensore centrale del Milan, ne abbiamo già parlato ampiamente, è un nome che il club rossonero sta cercando di rinnovare. In scadenza nel 2027. Vi ho già detto come le parti si trovassero già in uno stato avanzato dei dialoghi e della trattativa. Si sta discutendo sulla cifra finale dello stipendio e sulla lunghezza finale del nuovo contratto. Ma sicuramente il Milan sta facendo il possibile per arrivare alle firme. LEGGI ANCHE: Milan, niente Vlahovic? Pavlovic, le condizioni del difensore. Doppio colpo dal Real! Il club vuole provare a chiudere questo rinnovo, Tomori è felicissimo al Milan e vuole proseguire la sua esperienza al Milan e a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moretto su Tomori: “Il club. sta cercando di rinnovarlo. Il calciatore vuole proseguire al Milan”

