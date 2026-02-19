Moretto su Tomori | Il club sta cercando di rinnovarlo Il calciatore vuole proseguire al Milan
Matteo Moretto ha spiegato che il Milan cerca di rinnovare il contratto di Tomori, che invece desidera restare in rossonero. La società rossonera sta lavorando per convincere il difensore inglese a firmare un nuovo accordo, mentre lui si mostra pronto a proseguire a Milano. La trattativa si è concentrata soprattutto sulla durata e sui dettagli economici. Nei prossimi giorni, il club spera di trovare un'intesa che soddisfi entrambe le parti. La volontà del calciatore resta chiara.
"Il difensore centrale del Milan, ne abbiamo già parlato ampiamente, è un nome che il club rossonero sta cercando di rinnovare. In scadenza nel 2027. Vi ho già detto come le parti si trovassero già in uno stato avanzato dei dialoghi e della trattativa. Si sta discutendo sulla cifra finale dello stipendio e sulla lunghezza finale del nuovo contratto. Ma sicuramente il Milan sta facendo il possibile per arrivare alle firme. LEGGI ANCHE: Milan, niente Vlahovic? Pavlovic, le condizioni del difensore. Doppio colpo dal Real! Il club vuole provare a chiudere questo rinnovo, Tomori è felicissimo al Milan e vuole proseguire la sua esperienza al Milan e a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Moretto: “Mateta vuole andare al Milan. Per il club, un’occasione da cogliere a gennaio”Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace, sembra sempre più vicino al trasferimento al Milan.
Calciomercato, Moretto su McKennie: “Il Milan non è sul calciatore ad oggi”Matteo Moretto ha smentito le voci che volevano il Milan interessato a McKennie.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milan, novità per il rinnovo di Tomori: la situazione e cosa sta succedendo; Milan cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato tutti i retroscena sulla firma dell’inglese; Dalla Spagna: il Milan mette Victor Munoz nel mirino, la clausola da 40 milioni potrebbe rappresentare un'ostacolo; Milan in arrivo il rinnovo di Bartesaghi Moretto | Previsto incontro a fine stagione.
Moretto fa il punto sul rinnovo di Tomori: Si sta discutendo sulla cifra finale e la lunghezza del nuovo contrattoNel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto un po' il punto sui movimenti in casa Milan, soffermandosi in ... milannews.it
Moretto: Tomori entusiasta di lavorare con Allegri: trattativa di rinnovo in fase avanzataMatteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato ha parlato a lungo di Milan e dei retroscena di mercato. Ecco le sue parole prese dall'ultimo video apparso sul suo canale Youtube: IL ... milannews.it
il Milan accelera per blindare Tomori le parole di Matteo Moretto facebook
Moretto su YouTube: “Per il rinnovo di Tomori si sta discutendo sulla cifra finale dello stipendio e sulla lunghezza finale del nuovo contratto. Tomori è felicissimo al #Milan e vuole proseguire la sua carriera a Milano” x.com