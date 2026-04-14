Modigliana celebra Silvestro Lega | un dialogo tra pittura e poesia con Ivonne Mussoni
A Modigliana si proseguono le iniziative in occasione del bicentenario della nascita di Silvestro Lega, con un evento previsto per il 18 aprile alle 18 nella sala Bernabei. La serata, intitolata
Proseguono le celebrazioni per il bicentenario della nascita di Silvestro Lega (1826-2026). Il prossimo 18 aprile, alle 18, la sala Bernabei di Modigliana farà da cornice a un evento di particolare spessore culturale: "Vedere nuovo e vedere d'antico. Dialogo intorno alla poesia".L’appuntamento.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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