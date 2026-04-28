Il derby in programma venerdì si svolgerà senza la presenza dei tifosi granata, poiché lo stadio ’Braglia’ non potrà essere aperto al pubblico. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente, rendendo quindi l’incontro un evento a porte chiuse. La squadra di casa, il Modena, punta a risollevarsi dopo le ultime prestazioni, mentre i giocatori avversari cercheranno di mantenere la concentrazione nonostante l’assenza del pubblico.

Una prima certezza il derby di venerdì ce l’ha. Lo stadio ’Braglia’ non potrà aprire le sue porte ai tifosi granata residenti a Reggio Emilia e provincia, a loro è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi e il tutto rimanda ai fatti avvenuti prima della gara d’andata, quando la tangenziale reggiana fu teatro di violenza inaccettabile. La seconda certezza è la volontà del Modena di recuperare Sersanti e Santoro. Se non per una maglia da titolari, almeno per una convocazione ed uno spezzone di gara. Si è spesso sottovalutata l’importanza dell’ex Reggiana in un centrocampo, come quello canarino, che vive di dinamismo e progressione e senza Sersanti qualcosa è sempre mancato anche in fase offensiva.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Derby senza tifosi granata. Il Modena vuole riprendersi

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