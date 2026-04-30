Modena vs Reggiana trentasettesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella trentasettesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affrontano Modena e Reggiana. La squadra di casa ha già conquistato un posto ai playoff, mentre gli avversari cercano di mantenere la categoria, lottando per evitare la retrocessione. La partita rappresenta uno degli incontri conclusivi della stagione e potrà essere seguita tramite i canali televisivi e digitali dedicati alla serie cadetta.

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I padroni di casa sono già ai playoff, mentre i granata lottano disperatamente per evitare la retrocessione. Modena vs Reggiana si giocherà venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Braglia MODENA VS REGGIANA: COMO ARRIVANO LE DUE SQUADRE I canarini a due giornate dalla fine hanno ottenuto la certezza matematica dei playoff, nonostante un recente periodo deludente, collezionando due punti in cinque partite. La squadra di Sottil è abbastanza altalenante, dunque può vincere o perdere contro chiunque. I granata hanno certamente più motivazioni dei prossimi avversari, essendo penultimi a 34 punti assieme ad altre tre squadre in una lotta salvezza molto avvincente.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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