Modena vs Reggiana trentasettesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentasettesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affrontano Modena e Reggiana. La squadra di casa ha già conquistato un posto ai playoff, mentre gli avversari cercano di mantenere la categoria, lottando per evitare la retrocessione. La partita rappresenta uno degli incontri conclusivi della stagione e potrà essere seguita tramite i canali televisivi e digitali dedicati alla serie cadetta.

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I padroni di casa sono già ai playoff, mentre i granata lottano disperatamente per evitare la retrocessione. Modena vs Reggiana si giocherà venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Braglia MODENA VS REGGIANA: COMO ARRIVANO LE DUE SQUADRE I canarini a due giornate dalla fine hanno ottenuto la certezza matematica dei playoff, nonostante un recente periodo deludente, collezionando due punti in cinque partite. La squadra di Sottil è abbastanza altalenante, dunque può vincere o perdere contro chiunque. I granata hanno certamente più motivazioni dei prossimi avversari, essendo penultimi a 34 punti assieme ad altre tre squadre in una lotta salvezza molto avvincente.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Modena vs Reggiana, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Empoli-Avellino, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Carrarese vs Cesena, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Modena-Reggiana, prevendita attiva. Trasferta vietata ai tifosi residenti in Provincia di Reggio; Pronostico Modena-Reggiana | serve per forza la vittoria. Pronostico Modena-Reggiana: serve per forza la vittoriaModena-Reggiana è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it MODENA CALCIO, AL LAVORO VERSO LA REGGIANA, SESTO POSTO NEL MIRINODue giorni di riposo per smaltire la sconfitta di Monza, il Modena riparte verso un derby fondamentale per chiudere bene il campionato. Si apre un’altra settimana breve ma intensa di lavoro per gli uo ... tvqui.it Meglio non eccitarsi, il vice di Rocchi indagato solo per Salernitana-Modena. Resta il mistero sulle riunioni pro-Inter di San Siro. Il mistero resta perché Rocchi non si presenterà all'interrogatorio. - facebook.com facebook Nuovo corso in panchina: Nikola Grbic è il nuovo allenatore di Modena Volley. Il club emiliano, dopo l’uscita di Alberto Giuliani diretto verso l’Olympiacos, sceglie il tecnico serbo, già CT della Polonia. La società dei fratelli Storci rilancia così con un investiment x.com