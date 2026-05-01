Modena - Reggiana probabili formazioni | Doppio recupero a centrocampo e duello in attacco per il derby

A poche ore dal derby tra Modena e Reggiana, si fanno avanti le probabili formazioni delle due squadre. A Modena, il tecnico Sottil può contare su due ritorni a centrocampo, dopo che Santoro ha superato un attacco febbrile che lo aveva escluso dalla sfida precedente contro il Monza. In conferenza stampa, l’allenatore ha confermato il recupero del giocatore, anche se in settimana si è ancora parlato di alcuni dubbi sulla sua condizione.

Sponda Modena, le scelte di SottilI gialli ritrovano due pedine a centrocampo. Santoro ha smaltito l'attacco febbrile che lo aveva costretto alla prima assenza stagionale contro il Monza, in conferenza pre-partita mister Sottil ha giudicato il giocatore recuperato sebbene in settimana sia rimasta.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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