? Cosa sapere L'assessore Andrea Bortolamasi presenta a Modena la campagna Modena dal vivo con Happy Minds.. L'investimento di 26.950 euro punta a incrementare i flussi turistici fino a settembre 2026.. L’assessore al Turismo Andrea Bortolamasi ha presentato oggi a Modena la nuova strategia comunicativa volta a trasformare la percezione della città da semplice meta di passaggio a esperienza sensoriale completa e coinvolgente per i visitatori. Il progetto, che vede come protagonista il claim Modena dal vivo, punta a scardinare l’automatismo della fruizione digitale per spingere le persone a calpestare fisicamente i selciati del centro, tra il profumo dei tortellini appena fatti e l’eco delle voci liriche che risuonano nelle piazze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena punta sui sensi: nuova strategia per vivere la città dal vivo

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