Napoli punta sui giovani | la nuova strategia per il 2026
Il Napoli ha deciso di puntare sui giovani, cercando di rinforzare la squadra con talenti Under 23 per il prossimo campionato del 2026. La società ha già avviato trattative con diversi giovani promettenti, con l’obiettivo di costruire una rosa più forte e competitiva. Questa strategia mira a valorizzare le future stelle del calcio e a creare un gruppo più solido e giovane. La scelta arriva dopo aver analizzato le esigenze di crescita del club e la necessità di rinnovare la squadra.
La gestione del calciomercato azzarda una ristrutturazione mirata al 2026, puntando su talenti Under 23 per restituire una spinta tecnica e nuove opportunità di plusvalenza. In assenza di impegni in Champions League, la strategia della dirigenza si concentra su un processo di rifondazione graduale, con una visione orientata al lungo periodo e al recupero di competitività sul piano internazionale. La prima tappa della rifondazione riguarda la porta, dove il futuro di Meret e Vanja Milinkovic-Savic resta incerto. Gli osservatori hanno individuato un interessante profilo da valorizzare: Konstantinos Tzolakis, portiere greco classe 2002 in scadenza nel 2027. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la strategia per il 2026 punta sui talenti Under 23! I nomi sul taccuinoIl Napoli cambia rotta nel calciomercato, spostando l’attenzione dai giocatori pronti all’uso ai giovani talenti Under 23.
Turismo nelle Marche, parla Marina Santucci: “Ancora record”. La strategia punta sui piccoli borghiLa Regione Marche conferma il suo successo nel settore turistico.
CALL OF DUTY VANGUARD [01] - C'era una volta...
Argomenti discussi: Giovani, università e imprese: a Napoli la quinta tappa del roadshow di Luiss e Confindustria; La nuova regola che avrebbe escluso Messi dall'Argentina: riguarda anche il mercato di Parma e Napoli; Napoli e Fondazione Valter Longo in campo insieme contro sovrappeso e obesità infantile; Napoli-Como di Coppa Italia: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni.
Napoli: presentato Talent Foundation Sustainability. Percorso rivolto a minori in condizioni di disagioNapoli Est punta sui giovani e sul talento come leva di inclusione e sostenibilità sociale. Nella sede della Fondazione Famiglia di Maria si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto ... videonola.tv
Giornata internazionale delle donne nella scienza: Napoli e Salerno puntano sui giovani con Stem-UpNapoli e Salerno celebrano la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, istituita dall’Unesco nel 2015, coinvolgendo i giovanissimi di cinque scuole insieme a docenti, esperti ... ildenaro.it
#Napoli- Manfredi, "per Ponticelli piano operativo in 30 giorni" Si punta al rafforzamento delle attività sociali di aggregazione #Cronaca #Ponticelli #Aggregazione #Attività #Operativo #Rafforzamento #NanoTV facebook
Il Napoli punta su un nuovo stadio: “Garanzia per fatturato e legalità” x.com