gaza la nuova strategia di hamas per il contrabbando punta sui container sottomarini

Hamas ha deciso di riorganizzare le rotte di contrabbando attraverso container sottomarini per facilitare l’approvvigionamento di armi a Gaza. La scelta nasce dalla necessità di aggirare i blocchi e le restrizioni imposte, puntando su nuove tecniche di infiltrazione. Nei porti e lungo le coste, le autorità locali hanno notato un aumento di movimentazioni sospette. La strategia mira a rafforzare le capacità militari del gruppo nella regione.

Hamas avrebbe avviato una revisione profonda delle proprie modalità operative per il contrabbando nella Striscia di Gaza, con l’obiettivo di garantire l’approvvigionamento di materiali destinati alla produzione di razzi e altri sistemi d’arma. Un cambiamento che segnala un adattamento tattico alle nuove condizioni imposte dal conflitto e dalle restrizioni israeliane. Secondo quanto riportato da Kan News, il movimento jihadista avrebbe progressivamente abbandonato i tradizionali canali di traffico basati su tunnel sotterranei e trasporti su camion, optando per una soluzione più sofisticata e meno individuabile: container progettati per viaggiare sotto la superficie del mare. 🔗 Leggi su Panorama.it

Gaza, aiuti tramite Rafah: il piano Trump punta a disarmo Hamas e stabilità internazionale. Crisi umanitaria resta.Decine di camion carichi di aiuti umanitari hanno attraversato il valico di Rafah, l’unica via per portare cibo, medicine e acqua alla popolazione di Gaza.

