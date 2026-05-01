Mistral lancia Medium 3.5 | potenza densa da 128 miliardi di parametri

Mistral ha presentato Medium 3.5, un nuovo modello di intelligenza artificiale che utilizza un'architettura densa composta da 128 miliardi di parametri. Questo aggiornamento sostituisce la versione precedente, Medium 3. La società ha annunciato il lancio attraverso comunicati ufficiali, senza fornire dettagli su applicazioni specifiche o collaborazioni. Il modello viene descritto come più potente rispetto alle versioni precedenti, grazie all’aumento della capacità parametrica.

? Cosa sapere Mistral rilascia Medium 3.5 con architettura densa da 128 miliardi di parametri.. Il nuovo modello sostituisce Medium 3.1 con finestra di contesto da 256.000 token.. Mistral ha rilasciato il nuovo modello Medium 3.5 con un’architettura densa da 128 miliardi di parametri, integrando chat, ragionamento e codice in un unico strumento capace di gestire una finestra di contesto da 256.000 token. L’aggiornamento del flagship francese segna un cambio di rotta tecnico rispetto ai modelli precedenti. Mentre la concorrenza si è spostata verso configurazioni Mixture of Experts (MoE) — come dimostrato dal Mistral Large 3 che attiva solo 41 miliardi di parametri su 675 totali, o dal Mistral Small 4 che ne utilizza appena 6 su 119 — il nuovo Medium 3.🔗 Leggi su Ameve.eu

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