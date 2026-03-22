Xiaomi ribalta l’AI | 42 miliardi di parametri a 1 dollaro

La Cina tecnologica ha appena ribaltato gli equilibri del mercato globale dell’intelligenza artificiale con un lancio simultaneo di tre modelli MiMo, progettati per guidare agenti autonomi, robot e sintesi vocale. Xiaomi ha reso disponibili subito le API al pubblico, offrendo una settimana di accesso gratuito per permettere agli sviluppatori di testare queste nuove capacità che promettono di trasformare il modo in cui i software interagiscono con il mondo reale. Una trinità algoritmica pronta a governare il digitale. Il cuore pulsante di questa operazione risiede nella struttura ibrida del modello principale, capace di gestire finestre di contesto fino a un milione di token senza crollare sotto il peso dei dati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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