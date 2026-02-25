Cimitero dei Lupi iniziato l' intervento di manutenzione e risanamento del blocco 7

Sono iniziati, con il montaggio dei parapetti tramite piattaforma e l’avvio trattamento ferri, i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento del blocco 7 del cimitero comunale La Cigna (Lupi) per un importo complessivo di 185mila euro. L’edificio manifesta un generale cattivo stato di conservazione imputabile alla presenza di cospicue infiltrazioni che, insieme alla naturale esposizione ai fattori ambientali, hanno accelerato ed accentuato l’usura dei materiali da costruzione arrivando a provocare il distacco e la mancanza di porzioni di materiale a protezione delle armature dei pilastri e delle travi, con la loro conseguente esposizione e corrosione, fino alla parziale chiusura del blocco per ragioni di sicurezza. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Cimitero dei Lupi, conclusi i lavori alla chiesa e galleria sud. Mirabelli: "A marzo via agli interventi al blocco 4" Cimitero dei Lupi, iniziati i lavori di ripristino della copertura della Chiesa di S. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

