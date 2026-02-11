Qualiano Via Silvio Pellico sacco di diserbo abbandonato e paletto pericoloso vicino alle scuole | scatta la segnalazione dei cittadini

I cittadini di Qualiano si sono rivolti alle autorità dopo aver trovato un sacco di diserbo abbandonato e un paletto pericoloso vicino alle scuole. Residenti e genitori sono preoccupati per la sicurezza dei bambini che attraversano il percorso tra la scuola Giuseppe Verdi e Santa Chiara. Da giorni, lungo il tratto, ci sono rifiuti e un filo di ferro arrugginito che rappresentano un rischio. La situazione non è più tollerabile e ora le persone chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza l’area.

Residenti preoccupati per la sicurezza dei bambini: da giorni rifiuti e filo di ferro arrugginito lungo il percorso pedonale tra la scuola Giuseppe Verdi e la Santa Chiara. QUALIANO – Un sacco contenente materiale di diserbo lasciato sul marciapiede da almeno due giorni e un paletto metallico con filo di ferro arrugginito e sporgente: è quanto segnalato da alcuni cittadini lungo via Silvio Pellico, in un tratto particolarmente frequentato da studenti e famiglie. Sono due giorni che quel sacco è li e nessuno prende la briga di toglierlo. La zona si trova a pochi metri dalla scuola Giuseppe Verdi e di fronte alla scuola Santa Chiara, un'area che ogni giorno viene attraversata da numerosi bambini oltre che da residenti e passanti.

