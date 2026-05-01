Un uomo di 52 anni, cittadino iracheno, è stato arrestato nel sud della Svezia su richiesta italiana. L’arresto è stato disposto a seguito di un mandato europeo emesso dall’autorità giudiziaria di Taranto, in relazione a presunti maltrattamenti nei confronti della figlia. Secondo le informazioni disponibili, l’uomo avrebbe minacciato la figlia affinché sposasse un uomo scelto dalla famiglia.

Tarantini Time Quotidiano È stato rintracciato e arrestato nel sud della Svezia un cittadino iracheno di 52 anni destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria di Taranto per presunti maltrattamenti nei confronti della figlia. L’operazione è stata eseguita grazie al coordinamento tra la Squadra Mobile di Taranto, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – ENFAST Italia, il Servizio Centrale Operativo e le autorità di polizia svedesi. L’uomo è accusato di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e tentata costrizione a contrarre matrimonio. Le indagini, coordinate dalla Procura jonica, sono partite nel novembre scorso dopo la denuncia presentata dalla giovane, assistita attraverso la procedura prevista dal “Codice Rosso”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Minacciava la figlia perché sposasse un uomo scelto dalla famiglia: arrestato 52enne

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