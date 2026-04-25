Lizzano violenza in famiglia | 52enne arrestato dai Carabinieri

A Lizzano, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 52 anni in relazione a un episodio di violenza domestica. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi, quando i militari sono intervenuti in una situazione di tensione familiare. La vicenda ha coinvolto un membro della famiglia dell’uomo, e l’intervento ha evitato che la situazione peggiorasse ulteriormente.

Tarantini Time Quotidiano Un intervento dei Carabinieri ha interrotto nei giorni scorsi a Lizzano una situazione di violenza domestica che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. L’operazione è scattata durante la notte dopo una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112, con l’immediata attivazione delle procedure previste dal Codice Rosso. All’arrivo dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Manduria, la situazione si è presentata particolarmente tesa: un uomo di 52 anni, già sottoposto a sorveglianza speciale, avrebbe minacciato e aggredito la madre anziana e il fratello. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe cercato di colpire la donna utilizzando un vaso in terracotta e un paio di forbici anche in presenza dei Carabinieri, che sono riusciti a bloccarlo evitando ulteriori conseguenze.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Lizzano, violenza in famiglia: 52enne arrestato dai Carabinieri Notizie correlate Morra De Sanctis, notte di violenza in famiglia: 56enne arrestato dai CarabinieriL’intervento è scaturito da una richiesta pervenuta al “112” nella notte di San Valentino. Leggi anche: La camera d'albergo come base per lo spaccio: 52enne arrestato dai carabinieri