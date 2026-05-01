Milvia Marigliano, attrice candidata ai premi David di Donatello, ha parlato del suo percorso tra teatro e cinema. In un’intervista, ha spiegato come il cinema sia entrato nella sua vita e come le esperienze teatrali abbiano contribuito alla sua crescita artistica. La carriera dell’attrice si è sviluppata nel tempo, tra impegno, dedizione e continuità, senza mai abbandonare la passione per le due discipline.

C’è un punto, nelle traiettorie artistiche più autentiche, in cui il riconoscimento pubblico arriva senza davvero cambiare ciò che esisteva già. Non inaugura, semmai illumina. Nel caso di Milvia Marigliano, la candidatura ai David di Donatello per La grazia non segna un inizio, ma rende visibile un percorso lungo, stratificato, costruito lontano dai riflettori più immediati del cinema. Il suo è un cammino che nasce e si radica nel teatro, luogo di disciplina e resistenza, dove il tempo si dilata e il lavoro si deposita lentamente nel corpo e nella voce. Anni di prove, tournée, ruoli attraversati senza scorciatoie, senza l’urgenza di apparire. Un mestiere vissuto come necessità, prima ancora che come scelta.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Milvia Marigliano, l’intervista all’attrice candidata ai David: “Con il cinema, ci siamo incontrati”

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