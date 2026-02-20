Milvia Marigliano e Linda Gennari in scena al Teatro Modena con Il raggio bianco

Milvia Marigliano e Linda Gennari portano in scena “Il raggio bianco” al Teatro Modena, causando grande curiosità tra il pubblico. La piece, diretta da Arturo Cirillo e tratta dal testo di Sergio Pierattini, mescola elementi di commedia nera, giallo sociale e thriller psicologico. La rappresentazione segna il debutto di stagione del Teatro Nazionale di Genova, attirando spettatori interessati a un’interpretazione intensa e ricca di sfumature. La scena si anima con le interpretazioni delle due attrici, pronte a coinvolgere il pubblico fino all’ultimo minuto.

Debutto di stagione per una delle produzioni del teatro Nazionale di Genova. Arturo Cirillo cura la regia de “Il raggio bianco” di Sergio Pierattini, testo dalle tante sfumature e tonalità, sospeso tra la commedia nera, il giallo sociale e il thriller psicologico. In scena da sabato 21 febbraio a domenica 1° marzo, al teatro Gustavo Modena. Il teatro di Sergio Pierattini è soprattutto un “teatro d’attori” e Il raggio bianco (premio Flaiano - 2006) è stato scritto pensando appositamente a Milvia Marigliano (nel ruolo della madre Anna) a cui aveva già dedicato Ombretta Calco e Un mondo perfetto. In scena due donne - madre e figlia (Milvia Marigliano e Linda Gennari) - in lotta reciproca e dialettica tra battibecchi e ricordi del passato, una contro l’altra, che restituiscono un interno familiare abitato da due solitudini che si fanno compagnia da anni: due vite piccole i cui dialoghi serrati, taglienti e amari fanno emergere, sospetti e non detti e anche la miseria economica e umana di questi ultimi decenni.🔗 Leggi su Genovatoday.it

