Durante l’ultima puntata della prima stagione di Canzonissima, la conduttrice ha commentato con ironia un momento imprevisto, affermando di sentirsi come un ologramma di se stessa. La frase ha suscitato sorpresa tra i presenti, sottolineando l’atmosfera di incertezza che ha caratterizzato la conclusione dello show. Nessuna informazione è trapelata riguardo a ulteriori dettagli o sviluppi legali relativi a questo episodio.

L'ultima puntata dello show di Rai Uno si è aperta con il panico in studio per l'esibizione irriverente della band e l'imbarazzo sul "triangolino" “Non so se sono viva: sono l’ologramma di me stessa”. Con questa ammissione ironica, Milly Carlucci ha sintetizzato lo smarrimento provato di fronte a uno dei momenti più imprevedibili dell’ultima puntata della prima stagione di Canzonissima. Ma andiamo con ordine. A spingere la conduttrice a pronunciare la frase sull’ologramma (in risposta a una domanda di Pierluigi Pardo) sono stati gli Elio e le Storie Tese. La band si è presentata sul palco travestita dai Bee Hive, il celebre gruppo del cartone animato Kiss Me Licia, portando in gara la loro iconica “Servi della gleba”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non so se sono viva: sono l’ologramma di me stessa”: il testo degli Elio sconvolge Milly Carlucci nella finale di Canzonissima

Notizie correlate

"Canzonissima" e l'incapacità di Milly Carlucci di emanciparsi da se stessaIl problema di “Canzonissima” è soprattutto uno: è un immenso carrozzone che somiglia a tanti altri già visti, targati sempre Milly Carlucci.

Leggi anche: Canzonissima, Milly Carlucci chiama Caterina Balivo: chi sono gli altri magnifici 6, regolamento, quando inizia

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Canzonissima, Elio e le Storie Tese sconvolgono Milly Carlucci: Non so se sono ancora viva: sono l'ologramma di me stessa; Angelica Donati, chi è la figlia di Milly Carlucci (che la renderà nonna): il marito nobile e il lavoro prestigioso; Milly Carlucci futura nonna, la conduttrice conferma: Volevamo tenerlo per noi. La figlia Angelica aspetta una bambina; Ballando con le Stelle 2026, Milly Carlucci ha già scelto la prima concorrente.

Canzonissima, Elio e le Storie Tese sconvolgono Milly Carlucci: Non so se sono ancora viva: sono l'ologramma di me stessaContinua la puntata finale della prima stagione del nuovo show del sabato sera di Rai Uno. È la volta di Arisa. Anche lei dice di essersi molto emozionata in alcuni momenti di Canzonissima. Questo pr ... today.it

Giacomo Maiolini, 'se mi richiamassero per Canzonissima ci tornerei'Quando ho incontrato Milly Carlucci ci siamo innamorati a vicenda dal punto di vista artistico. Lei è una grande professionista e ha capito che ero un po' diverso dagli altri. (ANSA) ... ansa.it

Ultimo scontro stagionale tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Chi ha vinto ieri sera la gara degli ascolti, cosa hanno scelto gli italiani - facebook.com facebook

Fabrizio Moro con 'Il mio canto libero' vince Canzonissima 2026. Il cantautore: "Esperienza magnifica, Milly Carlucci e gli autori ci hanno lasciato piena libertà" #ANSA x.com