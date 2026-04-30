Milly Carlucci, nota conduttrice e volto televisivo, si prepara a diventare nonna e ha recentemente condiviso alcuni dettagli sulla propria vita familiare. In un'intervista, ha ammesso di essere stata una madre invadente, rivelando aspetti personali legati alla sua esperienza di genitore. Oltre ai successi professionali, il suo momento di vita familiare sembra essere molto intenso e ricco di emozioni.

Non solo il successo di Canzonissima e Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sta vivendo un periodo magico anche nel privato. Sua figlia Angelica Donati infatti è incinta e presto la conduttrice diventerà nonna per la prima volta. La confessione (rara) di Milly Carlucci sui figli. Qualche settimana fa era trapelata la notizia della gravidanza di Angelica Donati, manager e figlia di Milly Carlucci. Angelica è in attesa del suo primo figlio, frutto dell’amore per il principe Fabio Borghese, sposato nel luglio del 2024. Per Milly, che non aveva mai nascosto il sogno di diventare nonna, l’arrivo del primo nipotino rappresenta un momento di grande gioia.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Milly Carlucci pronta a diventare nonna confessa: “Sono stata una madre invadente”

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