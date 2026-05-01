Milano punta a un’Expo permanente | 200 ettari di parco botanico

Milano ha annunciato l’intenzione di realizzare un parco botanico permanente di 200 ettari, dedicato alla biodiversità. L’area prevista si trova in una zona di interesse strategico, con l’obiettivo di creare uno spazio verde aperto al pubblico e di promuovere attività legate alla natura e alla tutela ambientale. Il progetto, ancora in fase preliminare, coinvolge diversi enti pubblici e soggetti privati interessati alla realizzazione dell’iniziativa.

? Cosa sapere Milano progetta un parco botanico permanente di 200 ettari dedicato alla biodiversità.. L'opera mira a superare i modelli di Kew e Singapore per l'urbanistica milanese.. Milano progetta un’enorme Expo permanente dedicata alla biodiversità per colmare il vuoto di attrazioni naturali nella metropoli, puntando su un parco botanico contemporaneo di almeno 200 ettari che superi i limiti degli attuali spazi verdi urbani. Mentre la città accelera con i cantieri per gli scali ferroviari, il nuovo stadio e le trasformazioni del MIND, l’urbanistica milanese sembra muoversi quasi esclusivamente verso volumi ad alta rendita al metro quadro. La capacità progettuale non manca, ma manca una visione rivoluzionaria che vada oltre lo skyline di nuovi edifici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano punta a un’Expo permanente: 200 ettari di parco botanico Notizie correlate Leggi anche: Museo Artimino. Avori in expo permanente Civitavecchia: l’ex Italcementi diventerà un parco di 2 ettari? Cosa sapere La Regione Lazio stanzia otto milioni di euro per l'ex Italcementi di Civitavecchia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Otofarma rileva impianto a Corsico (Milano): punta a raddoppiare la produzione; Il mercato prime a Roma e Milano: le zone più esclusive dove investire nel lusso; Un concorso per artisti per la nuova biblioteca di Milano; Il fondo Aurora Growth Capital punta a 150 milioni di raccolta. Pronta un’operazione nel settore food. Pignatelli punta sul womenswear e amplia a MilanoDoppio appuntamento a Milano per Pignatelli, che ha presentato la collezione autunno-inverno 2026/2027 della linea Atelier in occasione dell’inaugurazione del nuovo headquarter nel capoluogo lombardo. milanofinanza.it Covivio punta su quattro hotel a 4 stelle in centro a Milano: il portafoglio vale 217 milioniCovivio consolida la sua strategia nel Sud Europa acquisendo quattro hotel a Milano per 217 milioni di euro L'operazione include un contratto di locazione di 21 anni con rendimento minimo del 6% e ... milanofinanza.it Mulino diffuso, il progetto italiano che punta a riscrivere la storia della panificazione Nasce a Milano il Pane del Mulino, un progetto inserito nel Mulino Diffuso che punta a conquistare l'Italia. Ecco le sue peculiarità - facebook.com facebook La procura di Milano punta ad accertare quanto accaduto durante Inter-Roma. L'obiettivo è quello di verificare se sia vero quanto riferito da almeno due testimoni sentiti nell’inchiesta sugli arbitri che conta per ora cinque indagati: la “bussata” del supervisor x.com