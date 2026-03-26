museo artimino avori in expo permanente

Nel museo di Artimino è stata inaugurata una mostra permanente dedicata agli avori. La sezione dedicata alla necropoli di Comeana, con particolare attenzione al tumulo di Montefortini, è ora accessibile al pubblico presso il museo Francesco Nicosia. La collezione comprende pezzi provenienti dall’area archeologica e sarà visitabile in modo continuativo.

Una mostra permanente di avori all’interno del museo di Artimino. La sezione riservata alla necropoli di Comeana, in particolare al tumulo di Montefortini, adesso è visibile dentro il museo Francesco Nicosia. "Si tratta di 80 oggetti d’avorio, provenienti dal corredo del principesco tumulo – spiega la direttrice del museo Maria Chiara Bettini – tra statuette, maschili e femminili, testine, elementi decorativi, pissidi, recuperati dopo un lungo lavoro di restauro, coordinato dall’archeologo Massimo Tarantini della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Firenze e Prato, ed eseguito da Laura Benucci e Agnese La Torrata. Piccoli e grandi capolavori, che danno veramente l’idea di come fosse sontuoso questo corredo principesco e di come Montefortini fosse una potenza nel mondo etrusco". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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