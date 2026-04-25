Civitavecchia | l’ex Italcementi diventerà un parco di 2 ettari
La Regione Lazio ha stanziato otto milioni di euro per l’area dell’ex Italcementi a Civitavecchia, con l’obiettivo di trasformarla in un parco di due ettari entro il 2026. Il progetto prevede la riqualificazione dell’area, che fino a poco tempo fa ospitava un sito industriale dismesso. La decisione riguarda un territorio di circa venti mila metri quadrati, che sarà dedicato a spazi verdi pubblici.
? Cosa sapere La Regione Lazio stanzia otto milioni di euro per l'ex Italcementi di Civitavecchia.. Il progetto prevede la creazione di un parco di due ettari entro il 2026.. Otto milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio per trasformare l’area dell’ex Italcementi di Civitavecchia in un parco di due ettari entro il 2026. La riqualificazione di uno dei nodi più strategici della città passa attraverso un importante contributo destinato alla rigenerazione delle zone industriali dismesse. Il Comune ha incassato la somma necessaria per avviare un progetto che prevede le prime demolizioni dei vecchi manufatti presenti nel sito. Piendibene ha confermato che l’amministrazione punta a far partire i cantieri entro il prossimo biennio, integrando queste risorse nel bilancio comunale tramite una variazione agli stanziamenti approvata dal Pincio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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