Milano l’uomo con il divano sul tetto della Renault 4 fa notizia

A Milano, un attivista ha attirato l'attenzione sfilando con un divano posizionato sul tetto di una Renault 4. La protesta, di natura simbolica, è stata organizzata per evidenziare le questioni legate alla cementificazione e alla tutela del paesaggio nella zona brianzola. L'evento ha suscitato interesse tra cittadini e passanti, portando alla luce un tema ambientale e territoriale di recente discussione.

? Cosa sapere L'attivista Renato Perego sfila a Milano con un divano montato su una Renault 4.. La protesta simbolica nasce per denunciare la cementificazione e difendere il paesaggio brianzolo.. Venerdì 1 maggio 2026, in via Boschetti a Milano, Renato Perego è stato avvistato con il suo insolito mezzo dotato di un divano sul tetto della Renault 4 bianca mentre si trovava vicino al corteo dei sindacati per la festa dei lavoratori. L’uomo, che ha ormai ventiquattro anni di militanza alle spalle, non passa certo inosservato tra le strade della metropoli o nei centri della Brianza. Con il caschetto sistemato e gli occhiali da sole addosso, l’automobilista si trasforma in una sorta di osservatore privilegiato della realtà urbana, sedendosi su quella seduta che ha installato sopra la sua storica utilitaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, l’uomo con il divano sul tetto della Renault 4 fa notizia Notizie correlate Terrore a Ravenna: uomo sul tetto lancia tegole, serve il TSOVerso le 23 di questa notte, un uomo di origine magrebina ha scatenato il panico nel centro di Ravenna dopo essersi arrampicato su un tetto per poi... Santa Rita, 50 ore sul tetto: l’uomo che sfida il vuoto per amoreUn uomo di quarant’anni, originario della Romania, è bloccato sul tetto dell’edificio in via Acciarini 21 a Santa Rita da ormai 50 ore. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Follia in metro a Milano: passeggero senza biglietto aggredisce il controllore con un martello; Strappa i manifesti per Sergio Ramelli, 33enne aggredito a Milano; Uomo accoltellato nella notte a Milano, è grave; Uomo accoltellato nella notte a Milano, è grave. Milano, uomo accoltellato nella notte sui NavigliUn trentenne è stato portato in gravi condizioni al Niguarda con una ferita da arma da taglio al collo. Sono ancora in corso gli accertamenti della polizia ... rainews.it Milano, un uomo con fucile nella metro della stazione Centrale. Indagini in corsoIl tycoon ha allegato un articolo dei giorni scorsi del The Guardian che riportava la notizia del no di Meloni all’uso delle basi per gli aerei americani impegnati nella guerra in Iran Un uomo con in ... ilfattoquotidiano.it , . | Prevendite disponibili: https://bit.ly/biagiarellimilano2026 Facciamo un gioco. Tiriamo una riga e dividiamo gli animali in due categorie: . Ma facebook Tornano le piazze piene da Roma a Bologna, da Milano a Napoli: “Ora blocchiamo tutto”. È di nuovo onda per Gaza. @tommasorodano x.com