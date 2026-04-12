Terrore a Ravenna | uomo sul tetto lancia tegole serve il TSO

Questa notte a Ravenna, intorno alle 23, si è verificato un episodio che ha provocato paura tra i residenti. Un uomo di origine magrebina si è arrampicato su un tetto nel centro cittadino, si è spogliato e ha iniziato a lanciare tegole sulla strada sottostante. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i sanitari, che hanno deciso di applicare un trattamento sanitario obbligatorio.

Verso le 23 di questa notte, un uomo di origine magrebina ha scatenato il panico nel centro di Ravenna dopo essersi arrampicato su un tetto per poi spogliarsi e lanciare tegole sulla strada. L’individuo, che risulta regolare e già assistito presso il centro di salute mentale, è stato infine rintracciato dalle autorità nell’angolo tra via Fiume Montone Abbandonato e via Tarlazzi, dove continuava a gettare i materiali edilizi mettendo in pericolo sia i passanti che la propria incolumità. L’intervento delle forze dell’ordine e la gestione dell’emergenza. La segnalazione iniziale è partita dai residenti della zona, i quali hanno avvisato le Volanti della polizia; tuttavia, al loro arrivo sul posto, l’uomo non era più visibile nel punto indicato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Ravenna: uomo sul tetto lancia tegole, serve il TSO Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada, panico in centro a RavennaRavenna, 12 aprile 2026 - Caos nella tarda serata di ieri, sabato 11 aprile, in via Fiume Abbandonato, all'incrocio con via Tarlazzi, in centro a... Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada, panico in centro. “Sembrava di essere in un film horror”Ravenna, 12 aprile 2026 - Caos nella tarda serata di ieri, sabato 11 aprile, in via Fiume Abbandonato, all'incrocio con via Tarlazzi, in centro a...