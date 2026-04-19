Santa Rita 50 ore sul tetto | l’uomo che sfida il vuoto per amore

Un uomo di quarant’anni, di origine romena, si trova da circa 50 ore sul tetto di un edificio in via Acciarini 21 a Santa Rita. La sua presenza ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei soccorritori, che stanno cercando di gestire la situazione. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle ragioni della sua permanenza in quella posizione o sulle eventuali richieste fatte dall’uomo.

Un uomo di quarant’anni, originario della Romania, è bloccato sul tetto dell’edificio in via Acciarini 21 a Santa Rita da ormai 50 ore. L’uomo è salito sulla sommità della struttura venerdì mattina, intorno alle sette del mattino, utilizzando un ponteggio installato per le manutenzioni alla facciata situato sul lato opposto della strada. L’escalation del gesto e il precedente dello stadio. La disperazione che ha spinto l’uomo verso l’estremità più alta del palazzo è legata al desiderio, non ottenuto, di incontrare la sua ex compagna. Questo evento non rappresenta un episodio isolato nella cronologia recente del soggetto: lo scorso agosto, infatti, lo stesso uomo si era arrampicato sulle vele dello stadio Filadelfia gridando il nome della donna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Rita, 50 ore sul tetto: l’uomo che sfida il vuoto per amore Carl Barks Legacy through Goin' Quackers Notizie correlate Allarme a Torino Santa Rita: uomo seduto sul tetto di un palazzo, intervenuti numerosi mezziUn uomo è stato visto seduto sul tetto di un palazzo di via Acciarini a Torino nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile 2026. Allarme a Torino Santa Rita: uomo sale sul tetto di un palazzo, intervenuti numerosi mezziUn uomo è stato visto seduto sul tetto di un palazzo di via Acciarini a Torino nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile 2026. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Uomo sul tetto a Santa Rita, 50 ore dopo non è cambiato nulla; Passa la notte sul tetto a Santa Rita, l’uomo che venerdì mattina minacciava di suicidarsi; Minaccia di buttarsi dal tetto di un palazzo a Santa Rita. Mesi fa si lanciò dallo stadio Filadelfia. Voci in gioco. . NOTIZIE POTENZA Santa Rita entra a Rossellino Il solenne ingresso nella Parrocchia della Santa Famiglia di Nazareth del busto reliquiario di Santa Rita da Cascia, benedetto da Papa Leone XIV durante l’Udienza Generale dell’8 aprile facebook Umbria, Monastero Santa Rita da Cascia. x.com