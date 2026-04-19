Santa Rita 50 ore sul tetto | l’uomo che sfida il vuoto per amore

Da ameve.eu 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di quarant’anni, di origine romena, si trova da circa 50 ore sul tetto di un edificio in via Acciarini 21 a Santa Rita. La sua presenza ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei soccorritori, che stanno cercando di gestire la situazione. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle ragioni della sua permanenza in quella posizione o sulle eventuali richieste fatte dall’uomo.

Un uomo di quarant’anni, originario della Romania, è bloccato sul tetto dell’edificio in via Acciarini 21 a Santa Rita da ormai 50 ore. L’uomo è salito sulla sommità della struttura venerdì mattina, intorno alle sette del mattino, utilizzando un ponteggio installato per le manutenzioni alla facciata situato sul lato opposto della strada. L’escalation del gesto e il precedente dello stadio. La disperazione che ha spinto l’uomo verso l’estremità più alta del palazzo è legata al desiderio, non ottenuto, di incontrare la sua ex compagna. Questo evento non rappresenta un episodio isolato nella cronologia recente del soggetto: lo scorso agosto, infatti, lo stesso uomo si era arrampicato sulle vele dello stadio Filadelfia gridando il nome della donna.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Santa Rita, 50 ore sul tetto: l’uomo che sfida il vuoto per amore

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Argomenti più discussi: Uomo sul tetto a Santa Rita, 50 ore dopo non è cambiato nulla; Passa la notte sul tetto a Santa Rita, l’uomo che venerdì mattina minacciava di suicidarsi; Minaccia di buttarsi dal tetto di un palazzo a Santa Rita. Mesi fa si lanciò dallo stadio Filadelfia.

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