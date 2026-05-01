Milano in piazzale Loreto tutto pronto per la May Day Parade

Da ilgiorno.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, in piazzale Loreto, si stanno raccogliendo centinaia di persone in vista della May Day Parade, la tradizionale manifestazione per la Festa dei lavoratori. Le persone stanno iniziando a radunarsi nel luogo che ospiterà il corteo, come mostrato anche in un video diffuso dall’agenzia FasaniAnsa. La manifestazione è prevista per questa giornata e si svolge in diverse città italiane.

Centinaia di persone hanno iniziato a radunarsi per il corteo per la Festa dei lavoratori (video FasaniAnsa).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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