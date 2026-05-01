Milano in piazzale Loreto tutto pronto per la May Day Parade

A Milano, in piazzale Loreto, si stanno raccogliendo centinaia di persone in vista della May Day Parade, la tradizionale manifestazione per la Festa dei lavoratori. Le persone stanno iniziando a radunarsi nel luogo che ospiterà il corteo, come mostrato anche in un video diffuso dall’agenzia FasaniAnsa. La manifestazione è prevista per questa giornata e si svolge in diverse città italiane.

Centinaia di persone hanno iniziato a radunarsi per il corteo per la Festa dei lavoratori (video FasaniAnsa).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, in piazzale Loreto tutto pronto per la May Day Parade Notizie correlate "In piazzale Loreto con Meloni". La minaccia antagonista su Trump a MilanoSi invocano le molotov, la guerriglia urbana e si fa appello ai maranza per costruire la piazza nell’eventuale arrivo del presidente Trump... Sinistra provocazione a Milano: barbaro “murale” a piazzale Loreto, l’Olimpiccato. “Un’opera pacifista…”“Attraverso quest’opera, ho voluto simboleggiare le forze del bene, custodite dai cerchi, che contaminano, con il loro colori di armonia e pace, le... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Primo Maggio a Milano: la mappa dei cortei e tutte le strade chiuse; Milano, il programma del primo maggio tra corteo e traffico in centro. Primo Maggio a Milano: al via la May day street parade. Stamattina il corteo di Cgil, Cisl e UilAl via i cortei per le celebrazioni del Primo Maggio. Il primo questa mattina è quello dei sindacati confederati che partono da Porta Venezia e arriveranno in piazza della Scala. Nel pomeriggio quello ... milano.repubblica.it A Milano la Mayday parade di Cub e centri socialiTorna come ogni primo maggio la Mayday Parade per le strade di Milano, corteo organizzato dai Cub. Il concentramento è in piazzale Loreto: i manifestanti percorreranno poi viale Gran Sasso, viale Roma ... rainews.it Tina Modotti 1896-1942 Frida Kahlo and Diego Rivera in the May Day Parade Mexico City 1st May 1929 Una splendida istantanea scattata dalla fotografa italiana Tina Modotti che ci mostra la pittrice Frida Kahlo e Diego Rivera in corteo durante una manifesta facebook Il Primo Maggio a Milano: il corteo di Cgil, Cisl e Uil, quello dei Cobas e la “May day Parade” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com