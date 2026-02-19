Sinistra provocazione a Milano | barbaro murale a piazzale Loreto l’Olimpiccato Un’opera pacifista…

A Milano, un murale di barbaro è stato dipinto a piazzale Loreto, creando tensione tra residenti e autorità. L’autore, noto come Olimpiccato, afferma che si tratta di un’opera pacifista. L’immagine mostra cerchi colorati che avvolgono figure penzolanti, simbolo di bene e male. La provocazione ha acceso discussioni sulla libertà di espressione e il rispetto degli spazi pubblici. La questione ora si sposta sulla valutazione dell’impatto di questa creazione sulla comunità locale. La polizia ha già avviato i controlli sull’autore.

"Attraverso quest'opera, ho voluto simboleggiare le forze del bene, custodite dai cerchi, che contaminano, con il loro colori di armonia e pace, le forze del male rappresentate dai corpi penzolanti verso il basso. Corpi senza nome, corpi anonimi ma che ognuno di noi può immaginare nella propria mente, nonostante l'impatto cruento, dunque, la lettura finale è tutt'altro che nichilista: nei cerchi olimpici risiede una forza etica che sa di riscatto.", spiega lo street artist Rigaff, al secolo Riccardo Gaffuri, che ha realizzato quest'opera, a suo dire pacifista, su una costruzione bianca tra piazzale Loreto e via Costa, non distante dal luogo in cui fu impiccato Benito Mussolini il 28 aprile 1945.