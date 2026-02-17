In piazzale Loreto con Meloni La minaccia antagonista su Trump a Milano
A Milano, i manifestanti antagonisti hanno scritto sui social che “preparano gli sputi” contro Trump, dopo aver saputo che il presidente americano potrebbe arrivare in città se la squadra di hockey si qualifica per la finale olimpica. La notizia ha scatenato reazioni dure sui canali online, con alcuni utenti che già si organizzano per manifestare il loro dissenso davanti a piazzale Loreto, dove si prevede un presidio.
Milano, cinquemila al corteo antagonista: fumogeni, petardi e fuochi d'artificio. Trump: «Sorpreso per i fischi a Vance»
Centinaia di persone hanno sfilato oggi a Milano in un corteo antagonista che si è concluso al Corvetto.
Meloni da Tokyo non esclude l'invio di soldati in Groenlandia: "Si valuti con la Nato" ?| E Trump minaccia dazi per chi lo ostacola
Durante una conferenza stampa a Tokyo, la premier Meloni ha affrontato diverse questioni di politica internazionale, tra cui la possibilità di inviare soldati in Groenlandia, valutando la proposta con la Nato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
