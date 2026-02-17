A Milano, i manifestanti antagonisti hanno scritto sui social che “preparano gli sputi” contro Trump, dopo aver saputo che il presidente americano potrebbe arrivare in città se la squadra di hockey si qualifica per la finale olimpica. La notizia ha scatenato reazioni dure sui canali online, con alcuni utenti che già si organizzano per manifestare il loro dissenso davanti a piazzale Loreto, dove si prevede un presidio.

“Prepariamo gli sputi ”. Questo è uno dei primi messaggi, nemmeno il più violento, che sono comparsi sui canali antagonisti quando si è diffusa la notizia che il presidente Usa Donald Trump potrebbe arrivare a Milano nel caso in cui la squadra di hockey si qualificasse per la finale olimpica. Un'indiscrezione, un’idea, un’ipotesi confermata dalla federazione americana, che ha subito rimbalzato negli smartphone di centri sociali e degli aderenti a quella galassia. Non si tratta di una evenienza così scontata, comunque, perché la squadra Usa potrebbe sfidare quella del Canada, ben più forte e strutturata in questo sport e il passaggio in finale della formazione a stelle e strisce sarebbe quasi un evento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "In piazzale Loreto con Meloni". La minaccia antagonista su Trump a Milano

Centinaia di persone hanno sfilato oggi a Milano in un corteo antagonista che si è concluso al Corvetto.

Durante una conferenza stampa a Tokyo, la premier Meloni ha affrontato diverse questioni di politica internazionale, tra cui la possibilità di inviare soldati in Groenlandia, valutando la proposta con la Nato.

