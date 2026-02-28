Ponte San Pietro nasconde in casa 200 chili di droga | arrestato 30enne

Ponte San Pietro (Bergamo) – Nascondeva in casa quasi 200 chili tra cocaina e hashish, che se rivenduti in strada avrebbero potuto fruttare più di 6 milioni di euro. E così è finito in manette un 30enne marocchino. I carabinieri della stazione di Ponte San Pietro, con il supporto dei colleghi della sezione operativa di Bergamo, hanno rinvenuto le sostanze durante la perquisizione in casa durante la notte del 27 febbraio. L'arresto dopo lungo controllo. Il blitz nasce da un servizio di osservazione e controllo, mirato a contrastare il traffico di stupefacenti nel territorio dell'isola bergamasca. Durante le indagini - come ha spiegato il comando provinciale - i carabinieri avevano raccolto elementi che lasciavano presumere l'esistenza di una fiorente rete di spaccio nell'area di Villa d'Adda.