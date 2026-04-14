Roma | nasconde sei chili di droga tra gli ortaggi in frigorifero arrestato 34enne a Monteverde

A Roma, un uomo di 34 anni è stato arrestato nel quartiere Monteverde dopo che la polizia ha trovato sei chili di hashish nascosti tra gli ortaggi nel frigorifero della sua casa. L’operazione è avvenuta durante un controllo di routine, portando al sequestro della droga e all’arresto dell’uomo. La scoperta è avvenuta in un’abitazione situata in una zona residenziale del quartiere.

Un uomo di 34 anni, residente nel quartiere Monteverde di Roma, è stato arrestato dopo che la polizia ha scoperto sei chili di hashish nascosti tra gli ortaggi in un cassetto del frigorifero della sua abitazione. Questa particolare tecnica, adottata per mascherare gli odori e camuffare la sostanza stupefacente in caso di un controllo da parte delle forze dell’ordine, non è riuscita a sfuggire agli agenti della polizia di Stato. Operazione della Polizia di Stato. Gli investigatori del distretto Fidene Serpentara, dopo aver condotto alcuni servizi di osservazione, hanno effettuato un’irruzione nell’appartamento del 34enne, situato in via dei Colli Portuensi.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: nasconde sei chili di droga tra gli ortaggi in frigorifero, arrestato 34enne a Monteverde Roma: 65 chili di droga nascosti in casa a Ostia, arrestata 34enneUna donna romana di 34 anni è stata arrestata dalla polizia di Stato a Ostia dopo che sono stati scoperti circa 65 chilogrammi di droga all’interno... Ponte San Pietro, nasconde in casa 200 chili di droga: arrestato 30ennePonte San Pietro (Bergamo) – Nascondeva in casa quasi 200 chili tra cocaina e hashish, che se rivenduti in strada avrebbero potuto fruttare più di 6... Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Dalle ore 6:00 di oggi, martedì 14 aprile 2026, i treni risultano fortemente rallentati a causa di un inconveniente tecnico registrato nei pressi di Napoli.La conseguenza princi - facebook.com facebook Che grande emozione oggi a Roma con il Presidente @GiuseppeConteIT alla presentazione del suo libro “Una nuova primavera”. x.com