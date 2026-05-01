Milano il cioccolato diventa gelato | la sfida di Charlotte Dusart

A Milano, una chocolatier nota per le sue creazioni di cioccolato ha deciso di ampliare la propria offerta lanciando una linea di gelati artigianali. La nuova collezione sarà disponibile presso la boutique milanese dell’artista, che ha scelto di proporre gusti ispirati alle sue creazioni di cioccolato. La presentazione dei gelati avverrà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di proporre un’esperienza dolciaria innovativa ai clienti.

? Cosa sapere La chocolatier Charlotte Dusart lancia la linea di gelati artigianali nella boutique di Milano.. La proposta estiva trasforma la produzione di cacao belga in formati refrigerati e vegani.. A Milano, in via Eustachi 47 presso la boutique situata vicino alla fermata metro Lima, la chocolatier belga Charlotte Dusart trasforma la grammatica del gusto con una proposta che sostituisce le classiche praline con un’offerta gelata pensata per il calore della stagione. Con l’avvicinarsi delle temperature più alte, la protagonista del cioccolato di alta qualità attiva in Italia dal 2019 ha deciso di adattare la propria offerenza, passando dalla forma solida a quella refrigerata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, il cioccolato diventa gelato: la sfida di Charlotte Dusart Notizie correlate Leggi anche: Charlotte Dusart, la bella stagione “raffredda” il cioccolato Gelato Day 2026: il 24 marzo si celebra in tutta Europa, ma a Milano si festeggia ad aprile con la Gelato Week e il gusto “Melody”Oggi è il 24 marzo, data speciale di un appuntamento atteso in tutta Europa, dedicato a uno dei prodotti più amati della tradizione gastronomica. Una raccolta di contenuti Si parla di: Nasce In arte il cacao, festival delle culture gastronomiche nel Val di Noto. Charlotte Dusart, la bella stagione raffredda il cioccolatoLa chocolatier belga cambia all’aumento delle temperature la proposta della sua boutique milanese in via Eustachi, adattando la sua specialità, le praline, alle esigenze della primavera e dell’estate. ilgiornale.it Dalle uova di cioccolato «artistiche» ai pulcini: a Milano arriva il nuovo pop-up di Charlotte DusartA Milano, in vista della Pasqua 2026, la cioccolatiera belga Charlotte Dusart inaugura un pop-up store in via Sottocorno 3, attivo dal 26 marzo al 1° aprile, con orario continuato dalle 10 alle 20. Lo ... corriere.it