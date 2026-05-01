In città, con l’arrivo del caldo, si nota un cambio nelle preferenze per il cioccolato. Quando le temperature si alzano, le vetrine dei negozi si svuotano di praline e si affollano di prodotti più freschi e leggeri. La diffusione di questa tendenza si riscontra in diversi punti vendita, dove le scelte dei clienti si adattano alle condizioni climatiche stagionali.

A Milano, quando la temperatura sale, cambia anche la grammatica del gusto. Meno praline, più freddo. Non è una resa, piuttosto un adattamento. Per Charlotte Dusart è una transizione quasi inevitabile: dal cioccolato in forma solida a quello che si scioglie prima ancora di arrivare al palato, passando per il territorio – sempre più battuto – del gelato artigianale. Dopo un primo test lo scorso anno, la chocolatier belga, attiva in Italia dal 2019, rilancia e amplia la proposta estiva della sua boutique milanese in via Eustachi 47 (fermata metro Lima). L’idea non è inseguire la gelateria classica, né tantomeno stravolgerla. Piuttosto, adattarla a un linguaggio già definito: quello delle sue praline.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Charlotte Dusart, la bella stagione “raffredda” il cioccolato

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Charlotte Dusart, la bella stagione raffredda il cioccolatoLa chocolatier belga cambia all’aumento delle temperature la proposta della sua boutique milanese in via Eustachi, adattando la sua specialità, le praline, alle esigenze della primavera e dell’estate. ilgiornale.it

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