A Piazza Mercanti a Milano, il chiosco di una libreria, noto punto di riferimento per gli amanti dei libri, ha chiuso i battenti. La serranda abbassata segna la fine di un luogo che ospitava testi di autori come Alda Merini e Umberto Eco, e rappresentava un punto di incontro per bibliofili. La chiusura avviene in vista di una futura trasformazione dell’area, che porterà alla fine di questa piccola realtà letteraria all’aperto.

Milano – Quella serranda abbassata in piazza Mercanti non è più un velo che protegge libri: il chiosco della libreria, l’ultima sopravvissuta di un micro mondo letterario a cielo aperto a due passi dal Duomo, è chiuso in vista della trasformazione. “ V ado via ”, annuncia Giovanni Sgarban, che il prossimo mese compirà 67 anni. Il motivo? “Sopraggiunti limiti di età” spiega l’uomo, che per 36 anni è stato l’anima di questa mini bottega sul pavè del centro storico all’ombra della Loggia dei Mercanti, scrigno di tesori introvabili: volumi fuori commercio di ogni genere, soprattutto di arte, letteratura e saggistica. “ Fare avanti e indietro tutti i giorni dalla provincia di Varese, dove risiedo, e Milano, è diventato pesante ”, aggiunge.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio ai libri-tesori di Piazza Mercanti, chiude il chiosco rifugio di bibliofili: “Qui Alda Merini e Umberto Eco”

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