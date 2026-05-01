Milano cassa integrazione al +41% | migliaia di lavoratori in piazza

Il primo maggio a Milano si è svolta una manifestazione con circa quindicimila lavoratori presenti in piazza. La protesta è stata organizzata per evidenziare un aumento del 41% delle richieste di cassa integrazione rispetto all’anno precedente. La manifestazione ha coinvolto diverse categorie di lavoratori, che hanno espresso il loro disagio di fronte alla crescita delle sospensioni dell’attività lavorativa. La protesta si è svolta senza incidenti o alterchi con le forze dell’ordine.

? Cosa sapere Milano, 1° maggio: quindicimila lavoratori in piazza per denunciare il +41% di cassa integrazione.. Rallentamento economico all'1,6% e crisi Nestlè con 185 esuberi previsti alimentano le proteste.. Migliaia di lavoratori hanno occupato le strade di Milano questo 1° maggio per denunciare la precarietà e chiedere dignità, in una giornata segnata da un forte allarme economico che vede la cassa integrazione straordinaria balzare del 41% rispetto all’anno precedente durante il primo trimestre. Le piazze milanesi hanno accolto i cortei dei sindacati confederali, guidati da uno striscione che metteva al centro il concetto di lavoro dignitoso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, cassa integrazione al +41%: migliaia di lavoratori in piazza Notizie correlate Lavoratori Inalca in attesa: 2 mesi di cassa integrazione bloccatiIl 28 febbraio 2026, a Reggio Emilia, un nuovo allarme scuote l’azienda Inalca: i lavoratori, tra cui ex dipendenti della Gescar, attendono ancora il... Via libera alla proroga della Cassa integrazione per contratti di solidarietà per i lavoratori PilkingtonRidotta la durata, inizialmente prevista fino a marzo 2027 e oggi al 31 dicembre 2026; si è passati dal 20% dello scorso anno fino a un massimo del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Brescia e il lavoro: nel 2026 frena la cassa integrazione, crescono i contratti a termine; Crescita record della cassa integrazione straordinaria: +6934% nel primo trimestre dell'anno; Cassa integrazione in calo a Bergamo: 3,6 milioni di ore autorizzate, coinvolti più di 7mila lavoratori; Lavoro, la festa triste: l’effetto crisi del Golfo è ormai in Lombardia. Milano, la manifestazione del Primo Maggio in diretta. Allarme dei sindacati: «Economia ferma ma per il governo c'è la piena occupazione»Due i cortei a Milano per la Festa dei lavoratori: al mattino sfilano Cgil, Cisl e Uil per il «lavoro dignitoso». Nel pomeriggio la «May Day» da piazzale Loreto con sindacati di base e realtà antagoni ... milano.corriere.it Lavoro, la festa triste: l’effetto crisi del Golfo è ormai in LombardiaLa cassa integrazione straordinaria nel 2026 è cresciuta del 41,9%. La Cgil: L’incertezza pesa sugli investimenti delle aziende ... milano.repubblica.it L'Espresso. . La Procura generale di Milano sta facendo ulteriori accertamenti, anche all’estero, sui requisiti che hanno portato alla concessione della grazia per motivi umanitari a Nicole Minetti.Approfondimenti che il Quirinale ha chiesto con una lettera in mo - facebook.com facebook Treni Milano-Venezia sospesi a Montecchio Maggiore per 45 minuti: ragazzini si stavano facendo un selfie sui binari x.com