Lavoratori Inalca in attesa | 2 mesi di cassa integrazione bloccati

A Reggio Emilia, i lavoratori di Inalca, tra cui ex dipendenti della Gescar, sono in attesa di ricevere la cassa integrazione per oltre due mesi. Da settimane si verificano ritardi burocratici che impediscono il pagamento, creando incertezza tra gli operai. La situazione, che interessa diverse persone, è stata segnalata il 28 febbraio 2026, senza che siano state annunciate soluzioni immediate.

Il 28 febbraio 2026, a Reggio Emilia, un nuovo allarme scuote l’azienda Inalca: i lavoratori, tra cui ex dipendenti della Gescar, attendono ancora il versamento della cassa integrazione, con ritardi burocratici che si protraggono da settimane. Silvia, una lavoratrice con un figlio disabile e un mutuo da pagare, descrive una situazione di estrema difficoltà. La causa? La complessa riorganizzazione societaria che ha inglobato Gescar in Inalca dal 1° ottobre 2025, dopo l’incendio del sito di via dei Due Canali nel febbraio 2025, e i passaggi amministrativi necessari al Ministero del Lavoro per attivare la copertura per i mesi di novembre e dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Inalca, esuberi congelati a Reggio Emilia: chiesti altri 6 mesi di cassa integrazione per i 164 lavoratoriReggio Emilia, 16 gennaio 2026 – Retromarcia Inalca: scivoli di uscita, formazione e ricollocazione in altre branche del gruppo come i ristoranti...

