Via libera alla proroga della Cassa integrazione per contratti di solidarietà per i lavoratori Pilkington

Il governo ha approvato la proroga della Cassa integrazione per i lavoratori della Pilkington di San Salvo, a causa delle difficoltà legate alla crisi economica. La decisione arriva dopo settimane di confronto tra sindacati e azienda, che hanno evidenziato il rischio di licenziamenti. La misura riguarda circa 150 dipendenti e permette di mantenere il loro stipendio mentre si cerca una soluzione a lungo termine per lo stabilimento. La proroga entrerà in vigore nei prossimi giorni, offrendo un respiro alle famiglie coinvolte.

Ridotta la durata, inizialmente prevista fino a marzo 2027 e oggi al 31 dicembre 2026; si è passati dal 20% dello scorso anno fino a un massimo del 15%, che interesserà a rotazione 1.807 lavoratori Via libera alla proroga della Cassa integrazione per contratti di solidarietà in favore delle maestranze dello stabilimento Nsg Pilkington di San Salvo. È quanto deciso al termine dell'incontro tra Regione Abruzzo, ministero del Lavoro, parti sindacali e proprietà, che si è svolto nella mattinata di mercoledì 18 febbraio. La proroga della misura di welfare porta con sé importanti novità, "a partire – spiega l'assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca - dalla riduzione dell'utilizzo della cassa integrazione, inizialmente previsto fino a marzo 2027 e oggi ridotta al 31 dicembre 2026.