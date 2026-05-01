A Milano si è acceso un acceso confronto dopo le parole di un uomo che ha espresso forte disappunto riguardo a alcune situazioni che si verificano in città. L’individuo ha commentato con tono duro, affermando di non considerare normale il coinvolgimento in attività come il sesso a pagamento e altri comportamenti ritenuti discutibili. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione e scatenato reazioni tra chi ha ascoltato le sue parole.

«Io sarò vecchio e moralista ma non considero normale tutto ciò: non considero normale il chiavage, il porcage e il puttanage ». Senza peli sulla lingua: Mario Giordano non si tiene e a Fuori dal coro mostra tutta la sua indignazione per lo scandalo a luci rosse che sta travolgendo il mondo del calcio, in una settimana decisamente molto piccante per il nostro pallone. Su Rete 4 di discute delle notti selvagge dei calciatori di Serie A a Milano e a costo di recitare la parte del “bacchettone”, il padrone di casa sbotta: «C’è un’inchiesta, ci sono dei reati, perché lo sfruttamento della prostituzione è un reato, forse c’è anche evasione, forse anche riciclaggio».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano a luci rosse, Giordano sbrocca: "Tutto questo porc***e"

Notizie correlate

Milano a luci rosse (virtuali)Dalla Gintoneria alle escort per il relax dopo partita dei calciatori, passando per OnlyFans, c’è una Milano a luci rosse che fattura e bene, molti...

L'Eredità, Paolo: "Tutto nudo!", la sconcertante gaffe a luci rosseOggi, martedì 14 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Milano a luci rosse (virtuali); Milano, escort di lusso e movida: 4 arresti. Tra i clienti calciatori di Serie A e vip: sequestrati 1,2 milioni di euro; Dritto e rovescio: Inchiesta a luci rosse a Milano, ecco il giro di soldi, eccessi e sesso Video; Non solo Ronaldinho e il Viva Lain: calciatori, sesso e festini, la storia va avanti dai tempi di Meazza.

Dopo partita a luci rosse: smantellato giro di escort nella movida milanese, 4 arresti. Calciatori di serie A tra i clientiMILAO – Offrivano ai clienti facoltosi, tra cui figurerebbero numerosi calciatori di Serie A, pacchetti all inclusive con serate in locali della movida, da concludersi in camere d’albergo a cinque s ... dire.it

La Milano dei creator (a luci rosse). In seimila su OnlyFans, più di Roma. È la terza città al mondo per spesaI report di OnlyGuider su chi posta contenuti e chi li compra e le stime sul capoluogo lombardo. La forbice tra i primi dieci influencer italiani (insieme fatturano di 5,52 milioni di dollari) e tutti ... msn.com

Poco cibo italiano nel sequel del fortunato film del 2006, nonostante le lunghe sequenze ambientate a Milano e sul lago di Como. In compenso si brinda a Champagne e si sorseggiano Martini - facebook.com facebook

Minetti, il sostituto pg di Milano: «Andremo fino in fondo, per me il fascicolo era completo. In 40 anni mai capitata una cosa così» x.com