L' Eredità Paolo | Tutto nudo! la sconcertante gaffe a luci rosse

Nella puntata di oggi de L'Eredità, trasmessa martedì 14 aprile su Rai 1 e condotta da Marco Liorni, un momento inaspettato ha attirato l’attenzione. Durante una delle fasi dello show, è stata pronunciata una frase che ha suscitato sorpresa tra il pubblico. La trasmissione prosegue con le consuete sfide tra i concorrenti, senza ulteriori dettagli sulla gaffe.

Oggi, martedì 14 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornata a Martina, la nuova campionessa del gioco. Con lei giocano come concorrenti: Paolo ieri ai 100 secondi, Emiliano da Rocca di Papa, Elisa da Trento, Claudio da Napoli, Sara da Forlì-Cesena e Barbara da Ascoli Piceno. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio. Ma ad attirare l'attenzione dei telespettatori ci ha pensato Paolo con una gaffe clamorosa. Alla domanda: "A volte i passanti lo sorprendono tutto nudo ".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Paolo: "Tutto nudo!", la sconcertante gaffe a luci rosse Leggi anche: Arisa ammette che “che giocava al fantac…o”, la gaffe a luci rosse che ha fatto impazzire i social Ricatto a luci rosse a cinque zeri: "Paga o dico tutto a tua moglie". L'escort patteggia la tentata estorsioneLa vittima un facoltoso imprenditore che nell'arco di un anno e mezzo avrebbe versato oltre 200 mila euro per i rapporti clandestini Lui, un...