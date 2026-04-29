A Milano esiste un settore di intrattenimento per adulti che si sviluppa tra attività legali e illecite. Tra locali notturni, servizi di accompagnamento e piattaforme online come OnlyFans, molte persone lavorano nel settore senza infrangere la legge. Alcuni servizi vengono offerti anche a calciatori e clienti privati, contribuendo a un mercato che muove ingenti somme di denaro, spesso in modo trasparente.

Dalla Gintoneria alle escort per il relax dopo partita dei calciatori, passando per OnlyFans, c’è una Milano a luci rosse che fattura e bene, molti illegalmente, ma anche in gran parte senza commettere nessun reato. Obbligo ricordare, infatti, che per il primo caso, Gintoneria, la legge si è già espressa mentre nel secondo si tratta di un'inchiesta su un giro di escort dove tutti sono innocenti sino a che non vi saranno condanne, nel terzo – OnlyFans –invece si tratta di una attività lecita e legale che non prevede nessun contatto fisico. Il filo rosso si chiama sesso. A Milano sono attivi 6.023 creator e una parte di loro offre prodotti a contenuto sessuale anche molto espliciti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano a luci rosse (virtuali)

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Una raccolta di contenuti

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