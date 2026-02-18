Milan Tare a DAZN prima del Como | Non è decisiva per lo Scudetto Ecco come sta Leao Inter Juve? Cose che succederanno anche in futuro
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha rilasciato un’intervista a DAZN prima della partita con il Como. Ha spiegato che questa sfida non sarà decisiva per lo scudetto, ma ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione. Ha aggiornato sulle condizioni di Leao, che sta recuperando da un problema muscolare. Tare ha anche commentato le voci su Inter e Juventus, affermando che possibili scambi di giocatori sono normali nel calcio. La partita è ormai alle porte.
Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. Ultimissime Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta Pio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Viviano è un fiume in piena: «Bastoni? Odio la simulazione ma finisce lì. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Maignan alla Juve, contrattempo per il Milan! C’è stato un ‘no’ che ha complicato i piani per la porta del futuro, ecco cosa sta succedendo
Inter e Napoli, sarà volata scudetto (10 cose che ha detto la prima giornata del 2026)Il primo weekend di calcio del 2026 ha offerto spunti e indicazioni importanti sullo stato di forma delle squadre, in particolare Inter e Napoli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Zille ( Dazn ): Allegri e Tare stanno facendo la differenza al Milan, 22 gare senza perdere non sono un caso; Trevisani: Il Milan potrebbe giocare 100 volte meglio di come gioca, ma se vince lo scudetto bisogna inchinarsi ad Allegri; A hukumance: Leao wani ?angare ne na Milan har zuwa 2028; ESCLUSIVA MN - Zille (DAZN): Questo Rabiot non mi stupisce, Allegri e Tare le basi di questa...
Jashari a DAZN: È la prima volta che posso giocare con Modric dall’inizio, spero sia una bella partita insiemeArdon Jashari ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Como. Le sue parole: Atmosfera da grande serata… Che sensazioni avete? Sarà una bella partita. Il Como è una squadra forte. Speriamo di ... milannews.it
Dove vedere Milan-Como in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Allegri e Fabregas ... corrieredellosport.it
Inter-Juve, dopo le polemiche per la simulazione, parla il neroazzurro #Bastoni: "Ho accentuato la caduta, brutta la mia reazione successiva, mi dispiace". Poi parla delle #minacce di morte alla moglie via social. #Tg1 Alfredo Ranavolo facebook
#Bastoni parla su Inter-Juventus: "Per questo ho voluto essere qua. Si è parlato tanto di quanto successo sabato, ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo e capire le differenze rispetto a quello che ho percepito io in campo. Ho sentito u x.com