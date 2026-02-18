Milan Tare a DAZN prima del Como | Non è decisiva per lo Scudetto Ecco come sta Leao Inter Juve? Cose che succederanno anche in futuro

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha rilasciato un’intervista a DAZN prima della partita con il Como. Ha spiegato che questa sfida non sarà decisiva per lo scudetto, ma ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione. Ha aggiornato sulle condizioni di Leao, che sta recuperando da un problema muscolare. Tare ha anche commentato le voci su Inter e Juventus, affermando che possibili scambi di giocatori sono normali nel calcio. La partita è ormai alle porte.

