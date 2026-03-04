Tonali | Gattuso ci dice le cose in faccia quando qualcosa non va c’è pressione per i play-off

Sandro Tonali ha parlato a Sky Sport in vista dei play-off per i Mondiali 2026, spiegando che Gattuso è diretto e dice le cose in faccia quando qualcosa non va. Ha anche confermato che c’è molta pressione legata a questa fase decisiva, senza però fornire dettagli specifici sulle dinamiche interne alla squadra. La sua intervista si concentra sui sentimenti e sulle aspettative legate a questa importante qualificazione.

Sandro Tonali, in vista dei play-off per accedere ai Mondiali 2026, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Le parole di Tonali. Su che marzo si aspetta, Tonali ha risposto: “ Sarà un mese impegnativo, tra Premier, Fa Cup, Champions. Poi c’è qualcosa di leggermente importante a fine marzo che qui viviamo con un po’ di ansia. Sarà una delle partite più importanti per noi, dobbiamo giocare in modo perfetto. C’è pressione, ma prendo l’aspetto positivo ed è il bello del calcio: dobbiamo arrivare a quel momento al 100% e giocare come sappiamo far e”. Come lavora Gattuso su questa pressione? Cerca di allentarla? “ Sì. Abbiamo fatto una cena a Londra, siamo stati bene perché era da novembre che non ci vedevamo: è sempre bello riunirsi in un momento al di fuori dal calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

