Milan Bucchioni | Modric? Segnali positivi ma la decisione arriverà a fine stagione

Enzo Bucchioni ha commentato la situazione legata a un calciatore di alto livello, affermando che ci sono segnali positivi riguardo alla sua condizione attuale. Ha inoltre precisato che la decisione finale sulla sua permanenza o trasferimento verrà presa a conclusione della stagione sportiva. Queste dichiarazioni riguardano un possibile trasferimento di un centrocampista di grande esperienza.

Come ben sappiamo, il contratto del centrocampista croato scade a fine stagione. All'interno, però, è presente un'opzione per un'ulteriore stagione in rossonero. La decisione, secondo quanto detto da Bucchioni, arriverà solamente al termine della stagione. Ecco, di seguito, le sue parole: Le parole di Bucchioni su Modric: "Veniamo al Milan che aspetta la conferma da Modric. I segnali sono positivi, ma il giocatore deciderà solo a fine stagione se accettare il prolungamento già offerto dal Milan oppure se deciderà di chiudere la carriera in Croazia, dove tutto nacque. Molto dipenderà anche dal Mondiale" . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Bucchioni: “Modric? Segnali positivi, ma la decisione arriverà a fine stagione” Articoli correlati Modric Milan, tutti spingono per il rinnovo! Ecco quando arriverà la decisione dell’ex Real MadridModric Milan, tutti spingono per il rinnovo! Ecco quando arriverà la decisione dell’ex Real Madrid Palestra si racconta: «Con Pisacane sono... Modric verso il rinnovo con il Milan: quando arriverà la decisione?Nel Milanello contemporaneo, la programmazione passa anche dalla continuità di leadership dentro lo spogliatoio. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan Bucchioni Modric Segnali positivi... Argomenti discussi: Bucchioni: Locatelli-Frattesi, scambio Juve-Inter in chiave nazionale. Un regista alla Lobotka per... Bucchioni sul futuro di Modric: Segnali positivi. Molto dipenderà anche dal MondialeEnzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così di Luka Modric: Veniamo al Milan che aspetta la conferma da Modric. I segnali sono positivi, ma il giocatore deciderà solo a fine s ... msn.com Milan, Modric a un passo: blitz di Tare in Croazia. Le news di calciomercatoLuka Modric è davvero a un passo dal Milan. Il direttore sportivo rossonero Igli Tare si trova infatti in Croazia: un blitz servito per raggiungere un accordo verbale con il centrocampista croato. sport.sky.it