Gullit nella ‘Hall of Fame’ rossonera premiato prima di Milan-Juventus | Che orgoglio

Prima della partita tra Milan e Juventus, è stato annunciato l’ingresso di Gullit nella 'Hall of Fame' rossonera. La cerimonia si è svolta in un clima di festa, con il riconoscimento ufficiale della carriera dell’ex calciatore, che ha vestito la maglia del club negli anni Ottanta e Novanta. Gullit ha commentato con entusiasmo il momento, definendolo un grande onore.

I tre sono entrati di diritto tra i grandi centrocampisti nella storia del Milan. Gullit era presente a 'San Siro' ed è stato premiato, in mezzo al campo, prima di Milan-Juventus, dal suo ex compagno di squadra, Daniele Massaro, che della società di Via Aldo Rossi è ormai 'brand ambassador' da molti anni. Il 'Tulipano Nero', Pallone d'Oro 1987, è stato accolto da applausi e cori da parte dell'intero stadio. Quindi, ha visto la partita. Lo ha fatto vicino al proprietario del Milan, Gerry Cardinale, al suo Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic (con cui si era intrattenuto già nel pre-gara), al Presidente Paolo Scaroni, all'amministratore delegato Giorgio Furlani, al direttore tecnico Geoffrey Moncada e al direttore sportivo Igli Tare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gullit nella ‘Hall of Fame’ rossonera, premiato prima di Milan-Juventus: “Che orgoglio” Notizie correlate Milan, Gullit nella ‘Hall of Fame’: premiato a ‘San Siro’ prima della partita contro la JuventusIl 'Tulipano Nero' olandese ha ricevuto il trofeo, realizzato da Tiffany & Co, in quello che è stato il suo stadio, il 'Giuseppe Meazza' di San... Leggi anche: Gullit o Kakà? Rivera o Savicevic? Milanisti al voto per la Hall of Fame rossonera Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ancelotti, Kakà e Gullit nella Hall of Fame 2026: la premiazione pre Milan-Juve; Milan-Juve, San Siro verso il tutto esaurito. Gullit premiato nel prepartita; Milan-Juventus, a San Siro parte la premiazione delle leggende: si comincia da Gullit; Milan-Juventus, San Siro sarà sold out. Gullit presente per la premiazine. Ancelotti, Kakà e Gullit nella Hall of Fame 2026: la premiazione pre Milan-JuveI rossoneri annunciano attraverso un comunicato l'introduzione dei tre come migliori centrocampisti della storia del club. tuttosport.com Hall of Fame Milan, Ancelotti Gullit e Kaká tra i migliori centrocampisti rossoneriHall of Fame Milan 2026: Ancelotti, Gullit e Kaká eletti migliori centrocampisti rossoneri della storia del club. milanosportiva.com Juventus News 24. . Le PAGELLE di Milan Juve 0-0: CAMBIASO evidentemente piace agli allenatori, DAVID non tira mai ma... Le pagelle e i voti ai protagonisti di Milan Juve. #milanjuve #pagelle #voti #juve #juventusnews24 - facebook.com facebook Milan-Juventus, Allegri: "Risultato giusto, più vicini all'obiettivo: ci mancano 6 punti" #SkySport #SkySerieA x.com