Gullit o Kakà? Rivera o Savicevic? Milanisti al voto per la Hall of Fame rossonera

Oggi i tifosi del Milan possono esprimere la propria preferenza tra 30 ex giocatori e figure storiche del club, scegliendo chi entra nella Hall of Fame rossonera. Tra i nomi in corsa ci sono leggende come Gullit e Kakà, così come Rivera e Savicevic. La votazione, aperta online, segue le precedenti elezioni che hanno visto premiati Van Basten e Shevchenko.

Il Milan riapre i seggi. A dicembre 2024, il club ideò la Hall of Fame, l'iniziativa con cui celebrare i calciatori che hanno segnato la storia rossonera. Il Milan inserì Franco Baresi di diritto e chiese ai tifosi di votare tre attaccanti. Vinsero Marco van Basten, Andriy Shevchenko e Pippo Inzaghi. La Hall of Fame riapre in queste tre settimane di marzo e i milanisti sono chiamati a votare: ci sono da scegliere altri tre campioni, tre centrocampisti. Il Milan ha selezionato 30 candidati che, da oggi, potranno essere votati sulla piattaforma together.acmilan.com. Possono partecipare gli utenti registrati a MyMilan. Da oggi a martedì, la prima parte della votazione con i primi 15 centrocampisti.